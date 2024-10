Editais da Aldir Blanc somam R$9 milhões em investimento em museus e salvaguarda do patrimônio na Bahia

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), unidade vinculada à Secretaria de Cultura, anunciou, nesta quarta-feira (23), o investimento de R$ 9 milhões em iniciativas culturais que abrangem áreas como patrimônio material e imaterial, museus, artes visuais e manifestações culturais.

Os editais fazem parte da ação de fomento da Política Nacional Aldir Blanc Bahia (Pnab) e estão com inscrições abertas de 17 de outubro a 15 de novembro no site www.bahiapnab.com.br. Com um investimento distribuído em sete áreas, serão apoiadas diversas iniciativas culturais como a manutenção de espaços, preservação do patrimônio material e imaterial, salvaguarda de bens culturais, entre outros.

“Nossa missão é garantir que tradições, saberes e práticas culturais sejam preservados e transmitidos, através de ações que englobam pesquisa, salvaguarda e difusão. Com essa iniciativa, reafirmamos nosso compromisso com a proteção e promoção do legado cultural do estado, mantendo a história de nossos territórios e comunidades”, afirma o diretor-geral do Ipac, Marcelo Lemos.

Até 2027, o Governo do Estado prevê um investimento de mais de R$ 550 milhões até 2027, para a produção cultural nos 27 territórios de identidade da Bahia.