Edmundo González parabeniza Trump e defende fortalecimento de relações em ‘benefício ao povo’

O opositor venezuelano Edmundo González, que se declara “presidente eleito” de seu país após as disputadas eleições presidenciais em que Nicolás Maduro foi reeleito, felicitou nesta quarta-feira (6) Donald Trump pela vitória nas eleições dos Estados Unidos e defendeu o fortalecimento das relações entre os dois países. “Felicito o Presidente Eleito dos Estados Unidos, Donald J. Trump, pela sua vitória neste dia democrático”, disse González Urrutia nas suas redes sociais. “Com a mesma responsabilidade como presidente eleito, desejo fortalecer as nossas relações sempre em benefício do nosso povo”, continuou o opositor, exilado na Espanha depois de uma investigação contra ele relacionada às denúncias de fraude nas eleições de 28 de julho, em que Maduro foi proclamado eleito sem que os detalhes da apuração fossem divulgados.

Trump, que foi aliado da oposição venezuelana durante o seu primeiro mandato (2017-2021) nos Estados Unidos, será novamente presidente após obter mais de 270 votos necessários para derrotar a vice-presidente democrata Kamala Harris. Durante o seu primeiro mandato, manteve uma linha dura de sanções econômicas à Venezuela e reconheceu o então líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino, para tentar forçar a saída de Maduro, sem sucesso.

O governo de Joe Biden não reconheceu expressamente González Urrutia como presidente da Venezuela, mas afirmou que o adversário venceu as eleições. Existem “evidências contundentes” que certificam González Urrutia como o vencedor das eleições, segundo o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken. A autoridade eleitoral venezuelana, que alegou ter tido seu sistema hackeado, ainda não divulgou os detalhes da apuração.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP