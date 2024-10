Edu exalta estreia como titular do Vitória: “Foi um dia especial”

O 2 a 1 do Vitória diante do Fluminense, no último sábado (26), marcou a estreia do zagueiro Edu como titular do Leão. Substituindo o capitão Wagner Leonardo, Edu fez a quinta partida com a camisa rubro-negra e destacou “o dia especial” e que “contribuir com a equipe é motivo de muita alegria”.

“Particularmente, foi um dia especial, claro. A vitória sempre será o mais importante e, hoje, ela veio coroar nossa semana de trabalho, que foi muito bem feita por todos. Paralelamente a isso, poder entrar em campo, contribuir com a equipe fazendo o que mais amo, é motivo de muita alegria pra mim. Vamos em frente, um passo de cada vez, em busca dos nossos objetivos”, disse o zagueiro.

Além do duelo contra o Fluminense, Edu entrou em campo contra Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo e Atlético Mineiro, saindo do banco de reservas, e tem contrato com o Vitória até o fim de 2025. O zagueiro também exaltou o papel da torcida rubro-negra.