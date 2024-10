Eduardo Acioli: De Atleta a Referência no Turismo Corporativo

Conheça a história inspiradora de Eduardo Acioli, atleta que se tornou um dos maiores nomes do turismo corporativo e da consultoria empresarial no Brasil.

Nascido em Alagoas e com uma trajetória que combina esporte e negócios, Eduardo Acioli integrou a seleção brasileira de judô, acumulando 14 títulos estaduais e vitórias internacionais. Após se afastar dos tatames, ele entrou no universo corporativo, onde hoje é referência em consultoria empresarial e inteligência de mercado. “A minha transição para o mundo corporativo começou em 2008, quando fiz minha primeira palestra nos Estados Unidos sobre ‘O Poder do Marketing’”,conta Acioli. Com formação em turismo pelo Centro Europeu e experiência na gestão pública como Secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Barra de São Miguel, em Alagoas, Eduardo uniu conhecimento técnico à prática para fortalecer ainda mais sua carreira. Desde então, participou de eventos em cidades como Nova Jersey, Lisboa e Los Angeles, e hoje lidera a EA Consulting, uma empresa especializada em performance e vendas, com operações no Brasil, EUA e Europa. “Minha missão é conectar profissionais a uma visão global e compartilhar práticas que agreguem valor em suas áreas”, afirma.

Com toda a sua experiência, Eduardo criou a Imersão em Dubai, um evento que permite aos corretores brasileiros conhecer o mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos, reconhecido por seu constante crescimento e avanços tecnológicos. Agora, o programa se prepara para sua edição de quarta, marcada para a segunda semana de outubro. A visita inclui visitas a locais icônicos, como o Burj Khalifa e o Dubai Mall, além de sessões de networking e contato direto com especialistas internacionais. “Dubai é um centro de ideias avançadas, e queremos que nossos participantes. absorvam essas práticas para aplicar em suas carreiras no Brasil”, explica Acioli.

Além de impulsionar carreiras, cada edição da Imersão em Dubai movimenta cerca de R$ 1 milhão, destacando o alcance e a abrangência desse projeto no setor imobiliário. “Devido ao sucesso, o programa foi expandido para novos segmentos. Em dezembro, teremos a Imersão Automotiva Dubai, com foco em carros de luxo, enquanto uma nova edição para prefeituras brasileiras abordará temas como sustentabilidade, tecnologia e inovação”,destaca Acioli.

A edição de outubro já reúne diversos convidados. Roni Cristofolini, corretor de Itapema/SC, embarca para Dubai pela terceira vez: “Essa experiência ampliou minha visão e me conectou ao cenário internacional de investidores”,diz ele. Marcos Vinicius, corretor de Salvador, participa pela primeira vez e comenta: “É uma oportunidade única de aprendizado com os melhores do setor”.Larissa Koller, corretora de Balneário Camboriú, vê o evento como uma chance de atualização nas inovações e práticas de marketing digital e gestão de clientes.

E os convites para Eduardo Acioli não param por aí... Ele contou em primeira mão que recebeu um convite do governo de Omã para participar oficialmente do programa Omã Visão 2040, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento do setor imobiliário e urbano de forma sustentável, com início a partir de 20 de dezembro. Aguardem!

Embora as inscrições para a Imersão em Dubai deste ano já estejam encerradas, os detalhes podem acompanhar Eduardo Acioli para saber sobre novas edições e outras iniciativas da EA Consulting. Todos os participantes recebem uma certificação internacional em inglês, valorizando a experiência. Para mais informações, acesse o Instagram da EA Consulting: @eaconsulting.ea.