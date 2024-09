Eduardo Bolsonaro chama Moraes de “psicopata” em ato na Paulista

Reprodução-Youtube

1 de 1 Eduardo Bolsonaro- Metrópoles – Foto: Reprodução-YoutubeSão Paulo — Em ato na tarde deste sábado (7/9) na Avenida Paulista, em São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de “psicopata”. No seu discurso, ao lado de parlamentares, do ex-presidente Bolsonaro, do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do pastor Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro disse, em referência a Moraes, que “a empatia é o oposto da psicopatia”.

Afirmou ainda que o “psicopata é incapaz de se colocar no lugar do outro. O psicopata é capaz de jogar velhinhas na cadeia por apenas capricho. O psicopata é incapaz de analisar o recurso de uma pessoa doente na cadeia. O psicopata é capaz de jogar um homem inocente para ser torturado por 6 meses”, em menção as decisões do STF que condenaram golpistas que invadiram as sedes dos três poderes em Brasília no 8 de Janeiro.

Público ocupa Avenida Paulista em ato bolsonarista

Manifestante pede impeachment de Alexandre de Moraes

Manifestantes protestam contra o Supremo Tribunal Federal (STF)

Bandeiras do Brasil na Avenida Paulista, em SP

Público chega a evento convocado por Jair Bolsonaro (PL)

Manifestante homenageia Estados Unidos

Público espera por início de ato na Avenida Paulista

Bonecos de Donald Trump e de Jair Bolsonaro desfilam em carro na Avenida Paulista

Cartazes com foto de Elon Musk, dono da rede social X, proibida de ser acessada no Brasil

Sósia do presidente da Argentina Javier Milei

Cartazes pedem impeachment de Alexandre de Moraes, do STF

Manifestante na Avenida Paulista

Eduardo Bolsonaro ainda fez menção a Elon Musk, que não obedeceu decisões do Supremo para a permanência da plataforma “X” no Brasil. O deputado, que estava com uma camisa com um X em referência à rede social, disse que o empresário “batalha pela liberdade de expressão”.

Por fim , o político ainda puxou palavras de ordem pelo impeachment pelo ministro do STF.