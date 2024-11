Eduardo Bolsonaro critica Capitão Alden e dá “conselhos” após postagem com ex-presidente: “Assuma seu erro”

A briga entre os membros do PL baiano e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ganhou um novo capítulo após o parlamentar direcionar ataques ao baiano Capitão Alden (PL). Em meio a “clima de guerra” no partido, o deputado baiano publicou uma foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas redes sociais, gerando críticas de Eduardo, que chegou a sugerir ao parlamentar da Bahia para “assumir seus erros”.

“Como todo mundo que dá mancada, foi até o presidente tirar uma foto. Se a intenção foi me bypassar e dizer que não há problema com ele – mas apenas comigo – lamento informar: no PSL, outros adotaram esta mesma estratégia e não deu certo. Esta conduta mostra que você não aprendeu nada. Se há o reconhecimento de uma liderança, via de regra, somos nós que seguramos o rojão para ele, não o contrário. O presidente está visivelmente constrangido nesta foto”, escreveu Eduardo.

O deputado de São Paulo também voltou a relacionar Alden com a apresentadora da Rádio Brado, Vanessa Moreira, que tem tecido críticas a Bolsonaro em seus familiares durante programação do veículo. Além disso, Eduardo para Alden “provar sua lealdade” com ações.

“Meu humilde conselho é: 1-Assuma seu erro; 2-Não leve até JB para gravar vídeo eleitoral quem tem relação com esse tipo de “crítico intergalático” padrão Vanessa – impressionante que eu tenha que falar isso; 3-Prove ao seu eleitor, COM AÇÕES E NÃO COM FOTOS, sua lealdade. Você tem 2 anos para ser vitorioso nesta estratégia, mas quem julgará serão os baianos”, disse Eduardo.