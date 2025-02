Eduardo Bolsonaro e Randolfe Rodrigues discutem sobre ‘bonés à la Trump’; entenda

Após ministros e aliados do governo Lula circularem pelo Congresso Nacional neste sábado, 1º, usando bonés com referência aos utilizados pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump e seus apoiadores, mas com os dizeres “O Brasil é dos brasileiros”, o acessório virou motivo de discussão na internet.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que costuma fazer elogios ao governo Trump e chegou a viajar para os Estados Unidos na ocasião da posse do republicano, disse em seu perfil do X (antigo Twitter), que o uso do boné, ao qual se referiu como “anti-Trump”, representa uma “política anti-americana” com “razão meramente ideológica”.

Os bonés azuis faziam referência ao lema “Make America Great Again (Torne a América Grande de Novo, na tradução), adotado na campanha de Trump e usado nos bonés vermelhos do republicano.

O senador e líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), respondeu à publicação de Bolsonaro, que levava sua foto estampada usando o boné azul. O petista afirmou que a frase não fala mal do presidente americano. “Dizer que o Brasil é dos brasileiros não é falar mal do Trump, é ser patriota. Aprende”, escreveu.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elencou uma lista com casos em que considera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria prejudicado a relação entre Brasil e Estados Unidos, e sugeriu que a intenção de Lula seria “ficar ainda mais dependente de outros países”.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ideia de levar o item para a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado veio do novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Sidônio Pereira.

A frase cunhada por Sidônio chegou a ser um dos assuntos mais comentados do X na manhã deste domingo, 2, com quase 30 mil publicações.

