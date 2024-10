Eduardo Bolsonaro: firma que permitiu discurso em 2022 pagará R$ 1 mi

A Rivelli Alimentos terá que pagar indenização por ter praticado assediado eleitoralmente funcionários durante a campanha presidencial de 2022. Em acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, o valor de R$ 1,1 milhão deverá ser depositado em fundos sem fins lucrativos.

Um dos indícios de assédio eleitoral foi a permissão dada pela empresa ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filho do então candidato derrotado Jair Messias Bolsonaro, para proferir discurso aos colaboradores da Rivelli.

Além do valor pago, a empresa se comprometeu a cumprir uma série de regras no acordo judicial firmado em ação civil pública. “Abster-se de realizar manifestações políticas no ambiente de trabalho e fazer referência a candidatos em instrumentos de trabalho, uniformes ou quaisquer outras vestimentas”, diz trecho do acordo.

A empresa também se comprometeu a divulgar nota esclarecendo o direito que seus empregados têm de escolher livremente seus candidatos nas eleições. O texto deverá destacar que a prática do assédio eleitoral é proibida e que o empregador não pode interferir na escolha de voto dos eleitores, rejeitando essa e qualquer outra conduta prejudique a liberdade de consciência, expressão e orientação política.

A empresa cumpriu as demandas e publicou a nota em sua conta do Instagram.

“Em atenção ao acordo firmado em Ação Civil Pública ajuizada pelo MPT perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a Rivelli Alimentos SA vem a público afirmar que:

RECONHECE o direito de seus empregados de escolherem livremente seus candidatos nas eleições, independentemente do partido ou ideologia política.

DECLARA que a prática de assédio eleitoral é ilícita e que não pode um empregador atuar de forma a impedir, coagir ou constranger o livre exercício de voto de seus trabalhadores, nem os induzir a votar em candidato de sua preferência.

DECLARA, ainda, que não adota qualquer medida retaliatória, como a demissão/dispensa, em razão de opinião e escolha partidária;

REPUDIA qualquer tipo de comportamento que possa caracterizar violação à liberdade de consciência, de expressão e de orientação política e COADUNA com o Sistema Democrático de Direito”.

A empresa também se comprometeu a: