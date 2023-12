Eduardo Bolsonaro quer esclarecimento sobre corrupção no governo

Deputado apresentou um requerimento em comissão para que a CGU explique o aumento de queixas

PODER360 19.dez.2023 (terça-feira) – 8h35



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apresentou um requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara solicitando que o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius de Carvalho, seja ouvido sobre as denúncias de corrupção no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebidas pelo órgão neste ano.

Segundo a justificativa, Carvalho deve “esclarecer qual prosseguimento foi dado às diversas denúncias, reclamações e comunicações de corrupção no âmbito do governo federal de 2023”. Eis a íntegra do requerimento (PDF – 656 kB).

Eduardo declara que, segundo reportagens divulgadas na imprensa, a CGU recebeu neste ano, até dia 13 de dezembro, 1.412 queixas de corrupção no governo federal. Ele cita uma informação do portal Metrópoles, que afirma que o número representa uma alta de 31,7% em relação ao ano passado.

“Entendemos que é essencial que o ministro, por meio desta comissão, possa esclarecer os fatos relatados. Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação deste requerimento”, diz Eduardo no requerimento.

A CGU é o órgão de controle interno do governo federal responsável pela prevenção e combate à corrupção, transparência da gestão e pela coordenação do sistema de ouvidorias. O órgão também exerce a supervisão técnica do Sistema de Controle Interno.