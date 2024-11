Eduardo Bolsonaro quer escritório do PL em Miami e voto de brasileiros que moram nos EUA

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) quer abrir um escritório do partido em Miami, nos Estados Unidos. Esse é um dos projetos que o parlamentar pretende desenvolver como secretário de Relações Internacionais e Institucionais da sigla, cargo que assumiu nesta quarta-feira, 13, em cerimônia na sede da legenda, em Brasília.

“Talvez, tenho que ver com os advogados, a possibilidade de abertura de um escritório avançado do PL em Miami”, disse o deputado. Segundo ele, um dos objetivos seria aproximar os brasileiros que vivem nos EUA do PL, com foco nas eleições de 2026.

O filho “zero três” do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que deve fazer um trabalho de convencimento para que os brasileiros em solo americano votem nas eleições brasileiras daqui a dois anos.

“As maiores comunidades brasileiras fora do Brasil estão concentradas nos EUA. São mais de 2 milhões de pessoas vivendo lá, segundo dados do Itamaraty”, afirmou Eduardo. Ele lembrou que Bolsonaro perdeu a eleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva justamente por cerca de 2 milhões de votos. “A gente pretende ir lá e fazer campanhas para regularização de título de eleitor.”

Ao lado do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, Eduardo afirmou que os bolsonaristas “entrarão de cabeça” na doutrinação e na chamada guerra cultural com foco nas eleições de 2026.

Eduardo prometeu rodar o País para fazer formação de jovens e produzir documentários. Também previu realizar um evento mensal com caráter político, em cada Estado do País, numa espécie de “mini CPAC”, em referência à tradicional Conferência Política de Ação Conservadora, que ocorre há décadas nos Estados Unidos.

De acordo com Eduardo, o financiamento para esses projetos pode ser por meio da Fundação Álvaro Valle, que detém 20% do Fundo Partidário do partido. Ele afirmou que não terá salário para exercer a função de secretário.

Eduardo celebrou a eleição do republicano Donald Trump nos EUA. “Dá uma empolgação maior porque a gente vai ter mais abertura de portas. Antes, quando íamos aos EUA, a gente tinha que ir só na Câmara dos Deputados, que é onde tem maioria republicana. Agora dá para a gente ir no Senado, dá para a gente ter porta aberta na Presidência da República”, disse.

O deputado afirmou que como secretário de Relações Internacionais e Institucionais do PL deve ir também a outros países, além dos EUA, para estabelecer contatos com partidos de direita. Ele citou o Vox, na Espanha, o Chega!, em Portugal, e a sigla do presidente da Argentina, Javier Milei, o Partido Libertario.

Eduardo disse que a esquerda se descolou das demandas do trabalhador e defendeu que o PL não pode ser mais apenas reativo às pautas da atual oposição. Ele sugeriu que o partido se posicione em todos os temas que tramitam no Congresso.

“Sempre fomos muito reativos. A esquerda pautava e a gente corria atrás para se defender. Eles falavam de ideologia de gênero, a gente era contra. Eles falavam do desarmamento, a gente era contra. Eles de qualquer assunto, a gente batia contra. Tanto que muita gente fala que ser direita é ser contrário à esquerda, o que não está errado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: chegou a hora de a gente fazer um projeto de país”, declarou.