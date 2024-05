Eduardo Bolsonaro se reúne com embaixadores para falar de ajuda ao RS

Deputado teve encontro com representantes da Itália e do Japão; ele entregou cartas com solicitações de apoio aos gaúchos

Da esquerda para a direita, o deputado Eduardo Bolsonaro; o embaixador do Japão no Brasil Teiji Hayashi, e o deputado Zucco durante a entrega da carta de solicitação de ajuda ao RS Reprodução/X – 21.mai.2024

PODER360 21.mai.2024 (terça-feira) – 18h40



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o deputado Zucco (PL-RS) se reuniram nesta 3ª feira (21.mai.2024) com os embaixadores do Japão, Hayashi Teiji, e da Itália, Alessandro Cortese. Eles entregaram cartas com solicitações de ajuda das respectivas autoridades e apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a representação japonesa afirmou que enviará “em breve” 75 purificadores de água. Já doou colchões, cestas básicas e produtos de higiene. “Também se disponibilizam a parcerias e intercâmbio de know-how para preparar o Brasil para eventos fortuitos futuros”, disse.

Já na embaixada italiana, o governo do país europeu declarou “estudar formas” de ajudar os gaúchos. O embaixador também colocou à disposição o Cônsul-Geral da Itália no RS, Valerio Caruso, de acordo com Eduardo.

Zucco falou de reconstruir casas tombadas na cidade de Santa Tereza, que foram construídas pelos primeiros italianos a chegar na região.

O deputado Eros Biondini (PL-MG), que também participou do encontro, afirmou que a empresa italiana de caminhões Iveco se disponibilizou a ajudar em transportes para o Rio Grande do Sul. O congressista “pretende mobilizar o grupo de amizade Brasil-Itália, que ele lidera, para chamar mais atenção da comunidade internacional e canalizar formas de reconstruir o RS junto ao parlamento italiano”, declarou Eduardo.