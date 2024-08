Eduardo Bolsonaro vai ao CPAC no México e ganha parabéns do pai

Reprodução/Redes sociais

1 de 1 imagem colorida eduardo bolsonaro cpac mexico – Foto: Reprodução/Redes sociaisO deputado federal por São Paulo Eduardo Bolsonaro (PL) participou neste final de semana da edição mexicana da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC). Ele compartilhou a experiência nas redes sociais e foi parabenizado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Parabéns por seu duradouro trabalho de levar a verdade ao mundo sobre os males que as perseguições políticas estão causando no Brasil. Não à toa sofre as absurdas perseguições reveladas em recente escândalo no Brasil e no mundo. Que Deus sempre esteja contigo, Meu Filho”, afirmou o ex-presidente.

2 imagens

1 de 2

Eduardo Bolsonaro e Eduardo Verástegui

Reprodução/Redes sociais

2 de 2

Eduardo Bolsonaro foi parabenizado pelo pai, Jair, por participação no CPAC México

Reprodução/Redes sociais

No sábado (24/8), dezenas de líderes e ativistas de direita se reuniram na Cidade do México para uma nova edição do CPAC. Desta vez, o líder da organização no México, o ex-ator de novela e agora político Eduardo Verástegui, anunciou a criação de uma nova formação a partir de 2025 com um programa focado na família e na moral católica.

Em sua participação no evento, Eduardo Bolsonaro presenteou Verástegui com uma camisa verde e amarela.

Nas redes sociais, o deputado compartilhou fotos do eventos “México. Não parar, não retroceder, não precipitar”, comentou ele.

Já na maioria dos comentários da publicação, apoiadores da família Bolsonaro reclamaram da falta de apoio do clã ao candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB).

