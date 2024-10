Eduardo Braide (PSD) é reeleito prefeito de São Luís

Com 82,19% das urnas já contabilizadas em São Luís, a capital do Maranhão, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que Eduardo Braide está matematicamente eleito no primeiro turno, acumulando até agora 69,58% dos votos. Duarte, do PSB, ocupa a segunda posição com 22,83% dos votos válidos. De acordo com os dados do TSE, os votos em branco representam 1,74% do total apurado, enquanto os nulos somam 2,71%. Em São Luís, o eleitorado é de 746.828 pessoas, enquanto Imperatriz, o segundo maior colégio eleitoral do estado, conta com 201.099 eleitores. Essa quantidade de votos permite que o município realize um segundo turno para a eleição de prefeito, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta no primeiro turno, conforme informações do TSE.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA