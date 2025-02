Eduardo Costa pode ser preso por processo movido por Fernanda Lima; entenda

O cantor Eduardo Costa está com problemas com a Justiça. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), solicitou que a pena do sertanejo de 46 anos, seja substituída de restritiva de direitos para privativa de liberdade, podendo ocasionar na prisão do cantor.

De acordo com a Quem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) explicou que o MP fez a solicitação após o artista não cumprir a pena inicial no processo movido pela atriz e apresentadora Fernanda Lima por ofensa.

Eduardo Costa foi condenado em meados de 2022 por difamação após ofender a apresentadora devido a uma das edições do Amor & Sexo, programa da TV Globo.