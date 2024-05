Eduardo critica deficit e diz que Lula “gasta igual numa pandemia”

Resultado nominal foi de R$ 998,6 bi no acumulado de 12 meses até março; valor mais baixo durante a pandemia foi de R$ 1,016 tri em janeiro de 2021

Eduardo Bolsonaro (foto) disse em 13 de maio que o país deu “sorte” de ter Bolsonaro como presidente ao invés de Lula durante a pandemia de covid-19 Renato Araujo/Câmara dos Deputados

PODER360 26.mai.2024 (domingo) – 11h05



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou neste domingo (26.mai.2024) o deficit nominal de R$ 998,6 bilhões no acumulado de 12 meses até março do governo federal. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “gasta igual numa pandemia”.

O patamar de resultado nominal mais baixo durante a pandemia de covid-19 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)foi em janeiro de 2021, quando atingiu R$ 1,016 trilhão.

“Se sem pandemia Lula gasta igual numa pandemia… o que aconteceria se tivéssemos um desgoverno Lula + pandemia?”, declarou em seu perfil no X (ex-Twitter).

O resultado nominal considera o saldo das receitas e despesas da União e inclui o pagamento dos juros da dívida bruta.

Em março, a dívida bruta do governo foi de 75,7% do PIB (Produto Interno Bruto), com gasto de R$ 745,7 bilhões com os juros no acumulado de 12 meses.

“Demos sorte” Essa não foi a 1ª vez que o deputado relacionou o presidente com o período pandêmico. Em 13 de maio, disse que o país deu “sorte” de ter Bolsonaro como presidente durante a pandemia de covid-19. Ele criticou a atuação de Lula frente às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

“Alguns me falam com tristeza ‘poxa Eduardo, presidente Bolsonaro deu azar pegando uma pandemia’. Vendo a resposta do Lula agora no caso do RS, eu penso: demos foi é sorte!”, disse o congressista.

Eis a publicação: