Eduardo e Carlos Bolsonaro lançam site de treinamento para candidatos

“Ação Conservadora” custa R$ 298 e diz ser para quem quer “aprender a desfazer as mentiras da esquerda” e “ser uma liderança local”

Material de divulgação da plataforma “Ação Conservadora” tem Eduardo (esq.) e Carlos Bolsonaro (dir.) um ao lado do outro Reprodução/X @BolsonaroSP – 28.jan.2024

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) lançaram no domingo (28.jan.2024) a plataforma de cursos “Ação Conservadora”. Segundo eles, o site oferecerá um local de treinamento “para candidatos, lideranças locais e apoiadores que desejam participar ativamente do processo de resgate do Brasil”.

Os filhos 02 e 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmam que a iniciativa é para quem quer “aprender a desfazer as mentiras da esquerda”; “abrir os olhos das pessoas a sua volta”; “ser eleito em 2024, mesmo sem recursos financeiros”; “atingir sucesso nas redes socais e impactar pessoas”; “trabalhar nos bastidores” e “ser uma liderança local e influenciar pessoas”.

O acesso à plataforma custa R$ 297,90, à vista, ou 12 vezes de R$ 29,79. Os inscritos terão acesso a um fórum dentro da “Ação Conservadora” “para interação, network e troca de experiências” e uma videoconferência exclusiva com Eduardo e Carlos.

O novo empreendimento dos irmãos Bolsonaro foi anunciado no perfil de Eduardo no X (ex-Twitter) depois do encerramento da “super live” realizada pelo clã no domingo (28.jan). Informou que as matrículas estão abertas.