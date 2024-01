Eduardo Leite confirma presença em ato que relembra um ano do 8 de Janeiro

Lula convidou governadores, parlamentares, empresários e magistrados para participarem do ato Democracia Inabalada

WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), confirmou sua presença no ato do dia 8 de janeiro, organizado pelo governo federal. Inicialmente, Leite havia informado que não poderia comparecer devido às suas férias até o dia 10, no entanto, houve uma mudança de planos e o governador estará em Brasília na segunda-feira, 8. Diferentemente de outros governadores, Leite será o único representante do Sul e Sudeste a participar do evento, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tarcísio de Freitas (São Paulo), Jorginho Mello (Santa Catarina), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Romeu Zema (Minas Gerais) alegaram férias, viagens e compromissos já agendados como justificativa para não comparecerem. O ato Democracia Inabalada, segundo Lula, tem como objetivo relembrar o povo sobre a tentativa de golpe que foi enfrentada pela democracia do país. O presidente convidou governadores, parlamentares, empresários e magistrados para participarem da solenidade. Além disso, nomes como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também estarão presentes.