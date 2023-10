Eduardo Leite e Ricardo Nunes falam pela 1ª vez sobre apoio do PSDB

Joel Vargas/Divulgação

1 de 1 imagem colorida do governador Eduardo Leite enquanto ele gesticula durante entrevista no Rio Grande do Sul – Metrópoles – Foto: Joel Vargas/DivulgaçãoO presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, telefonou para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e conversou pela primeira vez sobre a situação política na cidade. Nunes, do MDB, quer o apoio dos tucanos para a candidatura à reeleição em 2024.

A ligação ocorreu após Leite mudar o comando do diretório do PSDB na cidade de São Paulo. Orlando Faria, um aliado do governador do Rio Grande do Sul, foi indicado para assumir provisoriamente o lugar de Fernando Alfredo.

Leite explicou as mudanças internas para Nunes e sinalizou que, no momento, não há nenhuma tendência de o PSDB se afastar do emedebista. Nunes assumiu a Prefeitura após a morte do tucano Bruno Covas, em maio de 2021.

O governador fez outros telefonemas para falar sobre a situação política em São Paulo. Aliados atribuem as mudanças promovidas por Leite à dificuldade de diálogo e à desconfiança em relação ao grupo que liderava o diretório da capital paulista. A ala de Fernando Alfredo era alinhada ao ex-governador — e ex-tucano — João Doria e antagonizou com Leite nos últimos anos.

