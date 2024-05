Eduardo Leite visita cavalo resgatado no RS: “Alegria imensa”

Animal, apelidado de Caramelo, recebe tratamento no Hospital Veterinário Ulbra depois de ficar ilhado em telhado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que “muito em breve” o animal “estará correndo num campo aberto”; na imagem, Leite acaricia a cabeça do cavalo Caramelo Reprodução/Instagram @eduardoleite45 – 18.mai.2024

PODER360 18.mai.2024 (sábado) – 21h21



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), visitou o cavalo Caramelo resgatado do telhado de uma casa em Canoas.

“Alegria imensa em ver o nosso cavalo Caramelo com saúde e protegido. Muito em breve ele já estará correndo num campo aberto do nosso Pampa gaúcho!”, escreveu em uma publicação no Instagram, divulgada neste sábado (18.mai.2024).

O animal está no Hospital Veterinário Ulbra, em Canoas, onde recebe tratamento para ganhar 50 kg.

O cavalo ganhou notoriedade por ficar ilhado em cima do telhado de uma casa em Canoas. O resgate, realizado em 9 de maio, foi transmitido ao vivo e ficou em 1º lugar nos assuntos do momento do X (ex-Twitter).

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, por exemplo, publicou em seu perfil no X (ex-Twitter) o vídeo do momento em que informa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o resgate do animal. Ela chorou por conta do cavalo.

Assista (28s):

SITUAÇÃO NO RS Ao menos 155 pessoas já morreram no Rio Grande do Sul por causa das enchentes na região, segundo levantamento da Defesa Civil gaúcha publicado às 12h deste sábado (18.mai.2024). O Estado ainda tem 94 desaparecidos, 806 feridos e 617.390 pessoas fora de casa.

O balanço também informou que a tragédia afeta 2,3 milhões de pessoas, com 77.202 em abrigos e 540.188 desalojadas. Até o momento, 82.666 indivíduos foram resgatados.