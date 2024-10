Eduardo Paes é reeleito no primeiro turno no Rio de Janeiro

Com 93,66% das urnas apuradas, o prefeito Eduardo Paes (PSD) foi reeleito no Rio de Janeiro neste domingo, 6, no primeiro turno, com 60,26% dos votos válidos. Seu principal adversário, Alexandre Ramagem (PL), obteve 31,07% dos votos.

Eduardo Paes está à frente da prefeitura da capital fluminense desde 2020, e já havia sido prefeito entre 2007 e 2016. Formado em Direito pela PUC-RJ, Paes iniciou sua carreira política como Subprefeito da Zona Oeste em 1993.

