Eduardo Paes posta clipe da Lady Gaga e anima fãs para possível show no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, surpreendeu ao quebrar o protocolo e utilizar suas redes sociais para anunciar uma novidade empolgante nas redes sociais. Ele deu indícios de que a renomada cantora pop internacional Lady Gaga será a atração principal de um grande show em maio, nas icônicas areias da praia de Copacabana. Este evento dará continuidade à iniciativa do ano passado, quando a lendária Madonna se apresentou no mesmo local e mês. A gestão de Paes busca estabelecer o “Celebration May” (ou “Maio da Celebração”) em referência ao mês do trabalhador, transformando-o em um marco cultural para a cidade.

Embora a oficialização por parte da prefeitura ainda não tenha ocorrido, nos bastidores tudo parece estar bem encaminhado. Existe um contrato de confidencialidade que prevê a presença de uma grande atração musical em Copacabana até 2028, podendo ser um cantor, cantora ou banda. Eduardo Paes, que está em seu quarto mandato, compartilhou um clipe de Lady Gaga em suas redes sociais, acompanhado da mensagem “calma gente, vai dar tudo certo”, reforçando a expectativa de que a artista realmente se apresentará no Rio de Janeiro.

Calma aí gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade? pic.twitter.com/qcvUj8VXjq — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 12, 2025

A iniciativa de trazer grandes nomes da música internacional para a cidade faz parte de um esforço estratégico para consolidar o Rio de Janeiro como um destino cultural e turístico de destaque. A expectativa é que o evento atraia milhares de fãs e turistas, impulsionando a economia local e promovendo a cidade em âmbito global. A confirmação oficial do show de Lady Gaga é aguardada com ansiedade por admiradores e pela população carioca. Nas redes sociais, muitos mostraram animação com a postagem, mas houve quem criticasse o prefeito, alegando que ele deveria olhar para questões críticas da cidade.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA