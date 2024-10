Eduardo Pimentel (PSD) se elege prefeito com 57,34% dos votos válidos

Eduardo Pimentel (PSD) está matematicamente eleito prefeito de Curitiba (PR). O prefeito irá comandar a cidade pelos próximos 4 anos, com mandato a partir de 1º de janeiro de 2025.

Com 92,49% das urnas apuradas, ele tinha com 57,34% dos votos válidos. Pimentel disputava o segundo turno com Cristina Graeml (PMB), que tinha 42,66% dos votos.

