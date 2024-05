Educação: alfabetização de crianças do 2º ano chega a 56%

Arquivo/Seduc

1 de 1 Professora ensina aluno – Foto: Arquivo/SeducO governo federal divulgou, neste terça-feira (28/5), os primeiros resultados do Indicador Criança Alfabetizada. Os dados apontam que, em 2023, 56% das crianças do segundo ano do ensino fundamental atingiram o patamar de alfabetização indicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

O número ultrapassa o índice registrado no período pré-pandemia da Covid-19. Segundo o governo, o indicador é 20 pontos percentuais acima da avaliação apresentada em 2021, pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e 1 ponto percentual dos resultados de 2019.

O governo divulgará outros dados do indicador durante a reunião do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Lançado pelo MEC, o compromisso é uma colaboração entre governo federal, estados e municípios para garantir o direito à alfabetização de crianças por todo o país.

A meta do governo é chegar a 80% de estudantes da rede pública até 2030.

