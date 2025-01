Educação do DF indicará leitura de Ainda Estou Aqui e avalia compra

Além de registrar aumento de vendas após o sucesso do filme de Walter Salles, o livro Ainda Estou Aqui, escrito por Marcelo Rubens Paiva, é cotado para integrar o currículo de escolas pelo Brasil. No DF, a Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) indicará a leitura do livro e orientará as unidades escolares públicas a desenvolverem ações em torno da obra, além de avaliar a compra para escolas públicas.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Educação do DF esclareceu que Ainda Estou Aqui “coaduna com diversos objetivos de aprendizagem elencados no Currículo em Movimento do Distrito Federal”, como “discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura militar”.

Ainda Estou Aqui, que garantiu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de Drama para Fernanda Torres e é cotado para levar o Brasil ao Oscar 2025, acompanha Eunice Paiva e seus cinco filhos, após a prisão e assassinato de Rubens Paiva pela ditadura militar.

Quanto a aquisição do livro para escolas do DF, a Secretaria alega que “realiza a aquisição de obras literárias via processo licitatório para garantir transparência, isonomia e eficiência no uso dos recursos públicos”.

“Esclarecemos que a previsão de recursos para a compra de livros literários foi inserida na Proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA – 2025) e aguarda análise e aprovação dos recursos”, finaliza.

Ainda Estou Aqui em escolas do país

Em São Paulo, a deputada federal Luciene Cavalcante (PSol) entrou com pedido seja incluído no Programa Nacional do Livro Didático Literário (PNLD).

O PNLD estabelece quais livros serão adquiridos e distribuídos de forma gratuita pela rede pública de todo o Brasil. Se o pedido for aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), Ainda Estou Aqui passará a ser oferecido de forma sistemática e poderá ser trabalhado dentro das salas de aula das redes federal, estaduais, municipais e distrital de ensino.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também anunciou que o governo estadual distribuirá o livro nas escolas públicas baianas e planeja exibir o filme inspirado na obra em teatros e cinemas escolares do estado.