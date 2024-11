Edufba lança livro para tratar da importância dos “desacordos” na sociedade moderna nesta segunda-feira

“Este livro trato do valor e importância do “desacordo de opiniões”. Esse é um fenômeno que está presente em todas as esferas da vida humana, especialmente hoje com o acirramento dos conflitos sociais e da polarização política. O fato é que frequentemente nós sustentamos opiniões e valores que estão em franco conflito com as opiniões e valores de outras pessoas. E se pensamos no espaço de sociedades modernas e democráticas, os desacordos não só são inevitáveis, como necessários”, disse Waldomiro.

“Desacordos não são bons ou ruins. Eles são inevitáveis, especialmente em sociedades abertas e democráticas. O grande desafio é saber como nós devemos lidar com esse confrontos de opinião. Este livro discute e examina esse problema de um ponto de vista estritamente filosófico, tentando lançar uma luz sobre alguns temas que atravessam nossa vida cotidiana”, completou.