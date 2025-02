Efeito DeepSeek? Dona do ChatGPT pode receber novo investimento bilionário

A disputa no setor de inteligência artificial já estava acirrada, mas chegou em um novo patamar após o lançamento da DeepSeek. A IA chinesa impressionou pela eficiência e já é considerada uma ameaça a outros chatbots.

Neste contexto, engana-se quem achou que não haveria reação. A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, por exemplo, negocia novos investimentos para aperfeiçoar ainda mais a sua ferramenta e fortalecer sua posição de dominância no mercado global.

Objetivo é tentar barrar avanço chinês

O investimento em questão totalizaria entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões (entre R$ 88 bilhões e R$ 146 bilhões)

A SoftBank seria a responsável pelo aporte financeiro.

A corporação multinacional japonesa de telecomunicações e internet já tem um histórico de investimentos no setor.

De acordo com a Reuters, a negociação visa a fortalecer a posição dos Estados Unidos na liderança global em IA.

E é um claro recado para a China, que ambiciona se fortalecer no ramo da inteligência artificial.

OpenAI pode receber outras rodadas de investimento

O novo investimento bilionário também faz parte de um movimento maior: o projeto Stargate, que foi anunciado pela Casa Branca na semana passada em evento que contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Stargate é uma joint venture entre Oracle, OpenAI e SoftBank, com um plano de investimento que pode alcançar US$ 500 bilhões. Masayoshi Son, presidente da SoftBank, Sam Altman, presidente da OpenAI, e Larry Ellison, presidente da Oracle, também participaram da cerimônia que oficializou a parceria.

O objetivo é impulsionar os Estados Unidos na competição direta com a China e outros países na inovação e desenvolvimento de IA. A SoftBank já comprometeu US$ 15 bilhões com a joint venture, e as negociações para o novo aporte financeiro ainda estão na fase inicial.

