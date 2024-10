Efeito Juca? Record BA demite chefe de redação; motivação teria sido caso de grande repercussão na Aratu

A Record Bahia teve uma baixa na equipe na última sexta-feira (11). A chefe de redaçao da emissora, Daiane Lima, foi demitida do cargo que ocupava na empresa.

A emissora não informou o motivo do desligamento da profissional, que estava no cargo há 10 anos. De acordo com o perfil Audi BA, voltado para a cobertura da TV no estado, Daiane era editora-chefe do Balanço Geral Bahia , o corte teve como motivação o impacto da TV Aratu.

Isso porquê, Daiane teria ignorado um caso de grande repercussão na emissora concorrente. O caso em questão foi o desaparecimento de Helmarta Luz, conhecida como Martinha que desapareceu em setembro deste ano e teve o corpo encontrado no rio da Pinte do Funil, em Valença. O Bahia Notícias confirmou a informação com fontes ligadas à emissora, no entanto, o cargo da jornalista foi corrigido para chefe de redação.