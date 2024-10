Efeito Marçal: bastidores de debate têm civilidade entre adversários

Um efeito da derrota de Pablo Marçal no primeiro turno da eleição de São Paulo pôde ser notado nos bastidores do debate da Band. Este é o primeiro programa do segundo turno que reunirá os dois candidatos, Guilherme Boulos (PSol) e Ricardo Nunes (MDB). O anterior, organizado pelo jornal O Globo e a rádio CBN, não teve a presença do emedebista e foi transformado em uma sabatina com Boulos.

A uma hora do início do debate na Band, aliados e assessores dos dois oponentes compartilhavam o mesmo espaço, cumprimentavam e até conversavam entre si em uma área anexa ao estúdio.

Estão por ali figuras como o deputado licenciado Rui Falcão (PT), coordenador da campanha de Boulos, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, coordenador da campanha de Nunes. O marqueteiro Lula Guimarães, do psolista, estava no mesmo espaço, assim como assessores de comunicação do prefeito.

Em tempos de ataques abaixo da linha da cintura, cadeiradas e socos no rosto, como se viu nas últimas semanas na campanha paulistana, o ambiente civilizado e o clima mais leve são uma novidade e tanto.

