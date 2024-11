A eleição estadual de 2022 marcou o sucesso nas urnas de apenas um único vereador de Salvador: Emerson Penalva. A nova formação da Câmara da capital tem feito com que alguns vereadores estejam cotados para ocupar cargos na gestão da prefeitura, com isso abrindo espaço para alguns suplentes. Apesar disso, muitos deles não parecem estar tão animados com o desafio.