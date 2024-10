Egito propõe cessar-fogo de 48 horas entre Israel e Hamas

O presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, revelou uma proposta de cessar-fogo de 48 horas entre Israel e o Hamas. Durante esse período, o plano prevê a liberação de quatro reféns que estão sob custódia em Gaza. Além disso, a iniciativa inclui a soltura de alguns prisioneiros palestinos e a facilitação de ajuda humanitária para a região da Faixa de Gaza. El-Sissi destacou que a intenção por trás da proposta é “fazer avançar a situação” atual, que se arrasta sem um cessar-fogo há quase um ano. O Egito, que tem atuado como um mediador importante nesse conflito, conta com o apoio do Catar e dos Estados Unidos nas negociações. O presidente egípcio também mencionou que as conversas continuarão com o objetivo de estabelecer um cessar-fogo duradouro.

Até o momento, não houve uma resposta imediata por parte de Israel ou do Hamas em relação à proposta apresentada. A situação na região continua tensa, e a necessidade de um acordo que permita a paz e a ajuda humanitária é cada vez mais urgente. O Egito, por sua posição geográfica e histórica, desempenha um papel crucial nas tentativas de resolução do conflito. A proposta de el-Sissi surge em um contexto de crescente preocupação internacional com a crise humanitária em Gaza.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA