El Niño deve provocar verão mais quente e seco no Brasil

O brasileiro pode começar a se despedir da primavera. A estação mais quente do ano, o verão, terá início nesta sexta-feira, 20, às 00h27, e a previsão é de que as temperaturas sejam acima da média em grande parte do Brasil, com exceção do extremo Sul. De acordo com o meteorologista Caio Coelho, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o fenômeno El Niño será responsável por uma estação mais quente e seca. “Estamos prevendo que o verão vai ser mais quente que o normal em todo o país. Só no extremo sul as temperaturas podem ficar dentro do normal, mas nas regiões norte e central, as temperaturas devem ficar acima do esperado”, afirmou o meteorologista. O El Niño também traz consigo a diminuição das chuvas na região Norte e Nordeste, e o aumento da precipitação sobre a região Sul. A meteorologista Marília Nascimento, também do Inpe, explica que as chuvas devem continuar acima do esperado para essa época do ano na região Sul, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já na faixa norte do país, a chuva estará abaixo da média climatológica, principalmente na área mais ao leste, em direção ao Nordeste, e também no semiárido. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a previsão é de chuvas dentro da normalidade para a época. A meteorologista Marília Nascimento explica que o verão começa com chuvas mais abundantes devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, e não descarta a possibilidade de pancadas intensas que atinjam a região Centro-Oeste, Sudeste e uma área ao norte da região Sul.

Além das mudanças climáticas, os cientistas alertam para a frequência e intensidade cada vez maiores dos eventos climáticos extremos, como o El Niño. Isso pode ter um impacto significativo na agricultura, no fornecimento de água e na saúde pública. Diante disso, a recomendação é se manter hidratado, beber bastante água e sucos naturais, usar roupas leves e frescas, preferencialmente de algodão, evitar atividades físicas ao ar livre durante o período mais quente do dia e tomar cuidado com as altas temperaturas e correntezas, caso esteja no litoral. Além disso, em áreas propensas a secas, é importante tomar medidas para economizar água.