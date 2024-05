“Ela é o máximo”, diz ator sobre namoro com Giovanna Ewbank

Dudu Azevedo pegou a web de surpresa ao revelar que teve um breve relacionamento com Giovanna Ewbank. Atualmente, a apresentadora do GNT é casada com Bruno Gagliasso, com quem tem três filhos. “Ela é o máximo”, disse em entrevista para o jornal O Globo.

“Eu fui a última pessoa com quem a Giovanna ficou antes de colar com o Bruno. Eu fiquei um tempinho com a Giovanna antes de eles se juntarem, acho que foram uns dois meses, um mês e meio”, esclareceu.

Dudu continuou a relembrar o romance com a artista: “Todo mundo tem história, todo mundo tem um passado e todo mundo se respeita. Não há razão para isso ser algo desconfortável entre a gente. Torço pela felicidade dela e do Bruno ao máximo”.

O ator ainda rasgou elogios à Giovanna e afirmou querer vê-la realizada. “Ela é o máximo. Fico muito feliz de ver a família que eles formaram. Isso só engrandece a todos nós, o fato de sermos amigos e já termos passado pela vida um do outro”, ressaltou.

A relação entre Ewbank e Dudu veio à tona depois de Gagliasso comentar sobre o assunto no Surubaum, atração que apresentava no YouTube ao lado da esposa. O famoso aproveitou para recordar o momento:

“Foi totalmente de surpresa, eu jamais imaginaria que o Bruno iria falar sobre isso ali e daquela maneira. Foi a maior saia justa de todas (risos). Mas foi divertidíssimo, e o programa tem esse tom”, declarou.