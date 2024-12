Ela vem! Subsecretário de eventos confirma show de Lady Gaga no RJ

O subsecretário de eventos e relações institucionais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Castro, confirmou, em um vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira (20/12), que Lady Gaga se apresentará na capital fluminense em 2025.

Durante um evento na cidade, ele destacou os principais acontecimentos do calendário cultural do próximo ano, incluindo o aguardado show da cantora. “Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval (…), depois disso vem Lady Gaga”, afirmou.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Entender e reconhecer os traços tóxicos de um relacionamento podem ser essenciais para sair de certas situações Divulgação 2 de 6 Outro look Dior usado pela cantora e atriz JB Lacroix/FilmMagic via Getty Images 3 de 6 Lady Gaga e Bruno Mars se unem em Die With A Smile Reprodução 4 de 6 Lady Gaga e Michael Polansky Getty Images 5 de 6 Lady Gaga revela que fez últimos shows de turnê com Covid: entenda Reprodução/Instagram 6 de 6 Lady Gaga

Apesar da confirmação, Castro não revelou detalhes sobre a data, o horário ou a estrutura de segurança do evento. Desde novembro, especula-se que Lady Gaga fará um megashow gratuito na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, em maio de 2025, seguindo o modelo do espetáculo de Madonna realizado no mesmo local em maio de 2024.

Os rumores começaram no X, antigo Twitter, após o prefeito Eduardo Paes (PSD) insinuar a vinda da cantora. Na época, ele afirmou que o anúncio oficial só acontecerá em janeiro de 2025.

O último — e único — show de Lady Gaga no Brasil aconteceu em 2012. Em 2017, ela precisou cancelar sua apresentação no Rock in Rio devido a fortes dores causadas pela fibromialgia.