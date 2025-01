Ele está de volta! Colapinto é anunciado como reserva na Alpine

O piloto argentino Franco Colapinto, que estava na Williams em 2024, foi anunciado, nesta quinta-feira (9/1), como piloto reserva e de teste na Alpine para esta temporada. O acordo é multianual, conforme anuncia a escuderia francesa por meio do perfil oficial nas redes sociais.

Colapinto estreou na Fórmula 1 em 2024 para o lugar de Logan Sargeant, demitido da Williams por baixo desempenho. O argentino de 21 anos atuou em nove corridas e conquistou cinco pontos. O acordo confirma os rumores do plano do empresário italiano Flavio Briatore em manter o sul-americano por perto em caso de baixo desempenho do novato Jack Doohan.

“Estou muito entusiasmado por ter a oportunidade de me juntar à BWT Alpine Formula One Team. Em primeiro lugar, quero agradecer à Williams por todo o apoio desde o momento em que entrei na Academia até a última corrida em Abu Dhabi. E aos meus incríveis fãs na Argentina: ‘Muchas gracias!’. Sua paixão e incentivo significam muito para mim. Vamos almejar coisas ainda maiores em 2025”, destaca Colapinto para o site oficial da equipe.

Segundo o italiano Briatore, o sul-americano está entre os mais talentosos do grid atual da Fórmula 1. O empresário aponta que o argentino chamou atenção para um novato. “Ele será útil para desenvolver o sucesso da equipe”, afirma Briatore.

Colapinto é o terceiro reserva da Alpine anunciado para 2025. Os demais são Paul Aron, que teve chances de título na Fórmula 2 até a última etapa de 2024, e Ryō Hirakawa, campeão da Super GT GT500 em 2017.