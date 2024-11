“Ele fica”, Ferran Soriano confirma permanência de Ceni no comando técnico do Bahia

Em entrevista concedida ao site ge.globo, o espanhol Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conglomerado que gere o futebol do Bahia, tocou em diversos temas dúvidas para a torcida tricolor. Uma delas é a permanência ou não de Rogério Ceni no comando técnico do Tricolor Baiano para 2025. Ferran garantiu a permanência do treinador e traçou um paralelo entre Ceni e Pep Guardiola.

Além de Ceni, Ferran fez uma avaliação do Bahia, do mercado brasileiro e falou sobre outros temas ligados ao futebol. Questionado sobre a pressão exercida no treinador, Ferran lembrou a filosofia do Grupo City ao avaliar o trabalho de Rogério.

“Uma das coisas que falta é paciência. Se não me lembro mal, 14 técnicos foram trocados no Brasileirão deste ano. É impossível. E eu sei, vocês sabem, todo mundo sabe que dar para alguém um trabalho difícil de liderança de um grupo e trocar depois de perder três jogos é uma ideia ruim. E isso acontece mais no Brasil do que deveria, eu acho. Acontece mais na Itália também. O ranking é Brasil, depois a Itália, depois a Espanha e na Inglaterra acontece pouco. No meu tempo no Manchester City a gente teve dois técnicos. E é assim que pode ser feito um projeto a longo prazo. Uma coisa que eu acho que deveria mudar no futebol brasileiro é a paciência com o técnico. O técnico precisa de tempo para trabalhar”, declarou e continuou afirmando que, em termos de sofisticação e trabalho, Ceni é do mesmo nível que Pep Guardiola.

“No nosso caso, a gente conhece muito bem o trabalho do Rogério Ceni, que eu posso dizer que é excelente. Excelente pelo que a gente vê aqui, mas também em comparação com os outros técnicos do grupo. Nós temos 13 clubes de futebol no mundo. Alguns deles com técnicos extraordinários, como o Pep Guardiola. E eu posso dizer que o nível de sofisticação e de trabalho do Rogério é do mesmo nível do Pep Guardiola. Então, estamos contentes, ele fica, vai ficar agora e vai ficar a próxima temporada com certeza. E, em geral, eu não acho que você vê o resultado de um técnico trabalhando bem depois de um ano e meio, dois anos”, disse.

Questionado sobre a ansiedade do torcedor para o momento que o Bahia torne-se dominante, Soriano avaliou o avanço do trabalho do Grupo na gestão do clube e se o ritmo foi menor ou além do esperado.

“Não, não. Avançou o que a gente imaginou ou até mais. O Manchester City foi o melhor clube do mundo, e o número de títulos que a gente ganhou é espetacular. Mas lembre-se: são 15 anos. O ano zero do Manchester City é 2008. E a gente não ganhou um campeonato nem no primeiro ano, nem no segundo, no terceiro e no quarto. O Bahia já era um grande clube, é um grande clube, mas o nosso movimento começa 18 meses atrás. Depois de 18 meses, passar de potencial rebaixamento a estar em sétimo, sexto, oitavo na tabela é um progresso maior do que aconteceu em Manchester. Então, estamos no caminho. Obviamente, não posso dizer se vai demorar três anos, quatro, cinco, seis anos, mas vai chegar. Não tenho dúvida”, disse.

O espanhol também destacou a importância do crescimento do projeto ser sustentável e disse ter sentido a pressão da torcida na derrota diante do São Paulo.

“É importante também que o crescimento do projeto seja sustentável. Não adianta crescer muito para depois cair. E eu não tenho dúvida que estamos no caminho e vai chegar (o momento dos títulos). Eu entendo, a torcida é quem manda. O clube é deles, a gente só tem a custódia do clube nessa etapa da história. Eles cobram, e está bem. Mas o nosso trabalho precisa de frieza. Precisa planejamento, prudência e fazer as coisas passo a passo. Nesse caminho, estou mais do que satisfeito de sentar aqui com a pressão. Eu fui ao jogo ontem e senti a pressão muito, mas é uma pressão positiva. A gente está sentando numa pressão positiva para classificar para Libertadores. Já passou a época da pressão negativa, de sofrer pelo rebaixamento”, completou Soriano.

Confira outros tópicos da entrevista:

Quais os objetivos a curto, médio e longo prazo?