‘Ele ficou me batendo na cara’, diz jovem que acusa Daniel Alves

A jovem de 23 anos que acusa Daniel Alves de estupro disse, em depoimento, que foi agredida várias vezes pelo jogador no rosto. Segundo a suposta vítima, o lateral ficou “batendo em sua cara” antes de consumar o ato de violência sexual. O caso teria acontecido no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro.

“Ele ficou me batendo no rosto por um tempo. Eu senti como se estivesse me afogando, não porque ele estava me apertando, mas pela angústia que eu estava sentindo”, disse a espanhola no relato, divulgado pelo jornal ABC.

De acordo com a mulher, as agressões teriam acontecido quando o brasileiro tentava forçá-la a fazer sexo oral. “Resisti, mas ele era muito mais forte do que eu”, afirmou. Daniel Alves está preso de forma preventiva e sem direito à fiança desde a última sexta-feira (20).

Em seu depoimento, a jovem falou como tudo começou. Ela relatou que o baiano fez um sinal para que se aproximasse de uma porta – um local que ela acreditaria ser uma outra área VIP da boate. Mas, quando o jogador fechou a porta, a espanhola percebeu que estava trancada no banheiro.

“Eu disse a ele que queria ir embora e ele respondeu que não podia sair de lá”, contou, às autoridades locais. Em seguida, o brasileiro teria puxado o vestido da jovem e a feito sentar em seu colo.

“Ele me agarrou pela nuca, não sei se também pelos cabelos e me jogou no chão, machuquei o joelho”.

Após o ato sexual, ainda conforme o depoimento, Daniel Alves teria se afastado da mulher, e começado a se vestir. Ela então se ergueu e tentou abrir a porta, mas teria sido impedida pelo jogador. “Ele se afastou e começou a se vestir, então eu levantei também e virei para abrir a porta, mas ele me disse: ‘Você não vai sair daqui, eu saio primeiro'”, disse.

Daniel Alves teria visto vítima chorando

O gerente da boate Sutton, Robert Massanet, afirmou em depoimento que Daniel Alves viu a suposta vítima de estupro chorando. Segundo o funcionário, o brasileiro passou pela jovem, já aos prantos, ao deixar o local. Naquele instante, Massanet tentava acalmar a mulher.

O depoimento foi obtido pelo jornal catalão La Vanguardia. De acordo com a publicação, a jovem chamou a prima para sair da boate o mais rápido possível. As mulheres recolheram seus pertences e passaram por um segurança, com quem a vítima havia feito uma brincadeira ao entrar na casa noturna.

O funcionário estranhou o fato da jovem estar chorando desesperadamente e a abordou. Segundo o depoimento, ao ser questionada pelo homem, a mulher “desabou”. Neste momento, o segurança acionou o protocolo de violência contra a mulher.

Robert Massanet foi alertado pelo funcionário, e tentou fazer a jovem se acalmar, para que ela conseguisse verbalizar o que havia acontecido.

“Perguntei a ela: ‘O que aconteceu com você? Diga-me o que aconteceu com você! Você tem que se acalmar’. Mas fiquei muito impressionado”, disse Massanet.

Neste momento, Daniel Alves teria passado pelo corredor onde estava o gerente, o segurança, a vítima e sua prima. O brasileiro estava deixando a boate e não parou para perguntar o que houve. Segundo informações do jornal El Periódico, o jogador havia pedido uma bebida antes de sair do local.

“Ele tinha que ver ela chorando”, disse uma pessoa que presenciou a cena.

Em seguida, a jovem foi levada para uma sala, onde conseguiu relatar o que tinha ocorrido. Os funcionários da casa noturna, então, chamaram a polícia.