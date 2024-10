Eleição 2024 em Jucuruçu: Lili (PSDB) vence com 128 votos e garante mais 4 anos

Neste domingo (06), a cidade de Jucuruçu viveu momentos eletrizantes com a confirmação da reeleição do prefeito Lili (PSDB). Com 50,46% dos votos válidos, ele conquistou 3.651 eleitores, reafirmando sua liderança para os próximos quatro anos e mostrando a força da coligação “O Trabalho Não Pode Parar”, que une Cidadania, PSDB e União.

A disputa foi intensa! A candidata Uberlândia, sua principal adversária, obteve 48,69%, somando 3.523 votos. A diferença mínima de apenas 128 votos revela o clima de acirramento nas urnas e a divisão na cidade. No entanto, Lili saiu vitorioso, consolidando seu projeto político e reforçando que sua gestão, aprovada pela maioria, seguirá firme na transformação de Jucuruçu.

A vitória de Lili é um marco de continuidade, com a promessa de seguir trabalhando incansavelmente em prol da cidade. A população, ao escolher pela permanência, apostou na experiência e no compromisso do prefeito em levar Jucuruçu a novos avanços.

Agora, a expectativa cresce para os próximos passos e ações que o novo mandato trará para os moradores, que aguardam por mais obras, melhorias e desenvolvimento social. A eleição de 2024 em Jucuruçu, com certeza, ficará marcada pela disputa acirrada e pelo desejo de progresso da comunidade.