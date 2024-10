Eleição: Cármen prega liberdade de escolha contra “cabresto digital”

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, abriu, nesta sexta-feira (4/10), o Programa de Convidados Internacionais para as Eleições Municipais 2024. Diante de observadores de países como Gana, Uruguai e Chile, Cármen falou das eleições no Brasil; das urnas eletrônicas, usadas no país pela primeira vez em 1996; dos desafios da era digital; e de como a Justiça Eleitoral tem trabalhado para possibilitar o voto livre do cidadão.

Durante discurso à comunidade internacional, que ficará no país até 6 de outubro para o 1º turno das Eleições Municipais 2024, a presidente do TSE ressaltou que o pleito na era digital apresenta desafios, mas também grandes possibilidades.

Cármen lembrou como a tecnologia melhorou o processo eleitoral no Brasil, mas ressaltou as inúmeras batalhas contra a desinformação e a luta do direito para manter a liberdade de escolha do povo brasileiro.

“Nem sempre a vida digital apresentou possibilidades. Apresentou desafios que o mundo inteiro agora se preocupa. O que nós vemos, muitas vezes, é a manipulação da informação, o algoritmo tem interesses e não liga para a vida dos outros. A não ser para aquele que o domina. Temos de lembrar: somos seres humanos, não somos máquinas, mas, com ela, se introduziu a desinformação e o abuso de algoritmos. Há de se ter o cuidado”, destacou no discurso.

A presidente do TSE ainda ressaltou que “as mentiras do mundo digital surgiram com uma potencialidade que pode levar ao cerceamento da liberdade de escolha. Pior que isso, essas máquinas têm tentando capturar a liberdade de expressão, que é uma conquista democrática da humanidade”.

“Cérebro confudido” A magistrada acrescentou que a desinformação confunde o cérebro, e pontuou que um “cérebro confundido” não pode fazer escolhas. “Por essa máquina, esse algoritmo, a gente acha que viu, acha que pensou por nós, mas não foi. Alguém põe nas nossas máquinas, no nosso celular, no nosso computador algo que desinforme como se fôssemos apenas manipulados. Surgiu o ‘cabresto digital’, e, contra isso, o direito hoje luta para que tenhamos a possibilidade de resgatar a plena liberdade de voto.”

O Programa de Convidados Internacionais para as Eleições Municipais 2024 ocorre até domingo (6/10), data do 1º turno do pleito, e tem como objetivo oferecer informações sobre o sistema eleitoral brasileiro ao corpo diplomático sediado em Brasília (DF) e a autoridades eleitorais estrangeiras visitantes.

Palestras A programação ainda conta com palestras sobre o sistema eleitoral brasileiro, a identificação biométrica, a urna eletrônica, o Programa de Enfrentamento à Desinformação e muito mais. Também haverá visitação ao Museu do Voto.

No domingo, último dia do encontro, os convidados serão levados a Valparaíso de Goiás (GO) para visitar uma seção de votação. Em seguida, visitarão o cartório eleitoral para acompanhar a transmissão dos votos e verificar o funcionamento de todo o processo em detalhes. Por fim, os participantes retornarão ao TSE para acompanhar a totalização de votos das Eleições 2024.

Todas as missões diplomáticas sediadas em Brasília foram convidadas para o encontro, que conta até agora com 80 confirmações. Além disso, representantes de órgãos e entidades eleitorais da Angola, da Bolívia, Colômbia, Costa Rica e do Panamá confirmaram que estarão presentes ao evento.