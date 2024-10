“Eleição é emoção e razão”, afirma Sílvio Humberto sobre a influência dos movimentos sociais no cenário político

Um dos principais representantes da esquerda soteropolitana na Câmara Municipal, o vereador Silvio Humberto define que a “eleição é emoção e razão”. Filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o legislador remonta seu histórico que o liga aos movimentos sociais, em especial o movimento negro, e define que a conexão com a militância gera debates mais complexos na política.

“Você precisa entender que a eleição é emoção e razão, então você precisa falar o que alcança o coração das pessoas e que arrasta as mentes das pessoas. Então, eu diria que um debate importante, esse que nós trazemos com relação à igualdade racial, isso tem lugar, isso tem centralidade e isso precisa ser entendido. Como gera interseccionalidade [em Salvador] com as outras pautas, e esse é o problema”, ressalta.

Silvio Humberto defende que, mesmo quando o município clama pela mudança, a ausência das militâncias no debate público e nas ruas abre espaço para um “pragmatismo excessivo” no eleitorado, impulsionando figuras políticas que crescem a partir disso.

“Tem uma reflexão grande sobre o que fazer dentro da própria esquerda, uma reflexão sobre os nossos métodos, sobre as nossas práticas, de chegar na base. Eu acho que tem um debate aí entre a ideologia versus o pragmatismo excessivo. Então tem um debate em torno da ideologia que é reafirmado nesta eleição, a militância, então eu acho que tem algumas reflexões que são importantes”, afirma.



Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Em entrevista ao Bahia Notícias, o vereador ressalta que o “embate” entre figuras ideológicas — como são chamados os políticos ou figuras públicas vinculadas a organizações ou movimentos sociais de esquerda ou direita —, e as fisiológicas — termo utilizado para definir figuras políticas que não tem vínculo firmado com nenhuma “bandeira” ou espectro político definido — não se limita ao cenário municipal ou estadual.

“Isso tem sido discutido em todo o Brasil, com esse avanço da direita, parte da extrema-direita, e a esquerda tendo que se repensar a forma como dialoga e se comunica com a massa. Então a gente tem que olhar que elementos precisam ser agregados no nosso discurso e também nas nossas práticas que venham gerar um polo de atração maior para o eleitorado, porque a gente não pode ficar em dissonância com o eleitorado”, conta.