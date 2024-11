Eleição OAB-BA: Dataqualy nega nova pesquisa e alerta para fake news que aponta suposta liderança de Ana Patrícia

A Dataqualy, empresa responsável por uma das pesquisas de intenção de voto e opiniões sobre a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), divulgou nesta terça-feira (12) um comunicado oficial repudiando a veiculação de fake news sobre uma suposta pesquisa de intenções de votos na campanha.

Ainda segundo o comunicado, a fake news em questão apontava Ana Patrícia como favorita em uma pesquisa supostamente realizada pela Dataqualy. “Em função de fake news que circularam nesta segunda-feira,11/11/24, com a divulgação de uma pesquisa falsa, supostamente realizada pela Dataqualy, sobre as eleições para à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB/BA), vimos a público esclarecer que na pesquisa efetivamente realizada pela Dataqualy, Daniela Borges apareceu na liderança.”