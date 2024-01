Eleição terá disputa entre Bolsonaro e esquerda, diz Flávio sobre 2024

Senador afirma ser necessário “disputar todos os espaços, vereadores e prefeitos”; participou de live ao lado do pai e dos irmãos Carlos e Eduardo

28.jan.2024 (domingo)



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (28.jan.2024) que as eleições municipais de 2024 serão “mais uma vez, uma disputa entre Bolsonaro e esquerda”. A declaração foi feita durante live com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seus irmãos Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal, e Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), vereador do Rio de Janeiro.

“Vamos ter que disputar todos os espaços, vereadores e prefeitos. Não tem como ser diferente. Apesar de muitos não gostarem, na minha avaliação vai ser mais uma eleição que vai ter a disputa Bolsonaro versus a esquerda“, disse o filho 01 do ex-chefe do Executivo.

O senador fez um pedido para que os espectadores buscassem candidatos que tivessem como referência princípios, que de acordo com ele, haviam sido criados por Bolsonaro para o PL. Seriam:

respeito à Constituição; defesa dos valores da família; defesa da vida desde a concepção; liberdade de expressão; defesa do armamento e do “direito de autodefesa”; diminuição da carga tributária; liberdade econômica; defesa da agroindústria; combate às drogas. A transmissão, iniciada às 19h, reúne o clã Bolsonaro para tratar da organização de base para as eleições de 2024. Além de ser transmitida no YouTube, interessados puderam preencher um formulário que dava acesso à live e a um grupo no WhatsApp com informações sobre o tema.

“Chegou o momento de prepararmos os candidatos e as lideranças locais para este ano tão decisivo”, dizia o site que reunia as informações da transmissão.

Quando a live foi iniciada, quase 43.000 aguardavam pelos políticos.