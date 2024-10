Eleições: 10 pessoas são detidas pela Polícia Federal e R$ 57 mil apreendidos em bens

O segundo turno é disputado em 51 cidades brasileiras, sendo 15 capitais. Em boletim divulgado às 9h30, a PF informou que dez pessoas foram conduzidas a unidades. Os casos ocorreram nos estados do Maranhão, Paraíba e Tocantins. Até o momento, foram apreendidos R$ 57 mil em bens.

Na Bahia, apenas o município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) disputa o segundo turno neste domingo (27). Flávio Matos, do União Brasil, e Luiz Caetano, do PT, duelam pela preferência do eleitorado.