Eleições: 16 deputados disputam 2º turno municipal; metade é do PL

No dia 27 de outubro, 52 cidades do país terão o segundo turno das eleições para prefeituras. Entre os candidatos para a segunda etapa das disputas, 16 são deputados federais.

São nomes como André Fernandes (PL), em Fortaleza (CE); Guilherme Boulos (PSol) em São Paulo; Maria do Rosário (PT) em Porto Alegre (RS) e Abilio Brunini (PL) em Cuiabá (MT).

O Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o que tem mais filiados concorrendo: são oito, metade do total.

O Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem em seguida junto ao Partido Social Democrático (PSD), de Gilberto Kassab, com dois candidatos cada. O PSD foi a sigla que mais conquistou prefeituras em todo o país no primeiro turno das eleições municipais.

União Brasil, Republicanos, PSol e Cidadania têm um deputado federal em segundo turno cada. Das cidades onde os congressistas concorrem, sete são capitais.

Veja os casos:

Anápolis (GO): Márcio Correa (PL);

Aparecida de Goiânia (GO): Professor Alcides (PL);

Belém (PA): Delegado Éder Mauro (PL);

Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD);

Cuiabá (MT): Abílio Brunini (PL);

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL);

Imperatriz (MA): Mariana Carvalho (Republicanos);

Manaus (AM): Capitão Alberto Neto (PL);

Natal (RN): Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil;

Niterói (RJ): Carlos Jordy (PL);

Porto Alegre (RS): Maria do Rosário (PT);

Ribeirão Preto (SP): Ricardo Silva (PSD);

Santos (SP): Rosana Valle (PL);

São Bernardo do Campo (SP): Alex Manente (Cidadania);

São Paulo (SP): Guilherme Boulos (PSol).

No caso da Câmara dos Deputados, a maior parte dos deputados eleitos não acarreta, necessariamente, na perda da cadeira para o partido. Isso porque cada partido elege também seus suplentes. A exceção são as federações, formadas por diferentes siglas.

A lista de eleitos e de suplentes considera parlamentares de todos os partidos que compõem a federação. Dessa forma, podem ocorrer mudanças dentro destas alianças.

Cenário nas capitais

Em Belém (PA), a pesquisa Real Time Big Data divulgada na última segunda (14/10) mostra Igor Normando (MDB) com 60% das intenções de voto contra 35% do adversário, o deputado federal Eder Mauro (PL). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Já na capital mato-grossense Cuiabá, o deputado federal Abilio Brunini (PL) está empatado dentro da margem de erro com o rival, Lúdio Cabral (PT), de acordo com a Quaest divulgada na quarta (16/10). O bolsonarista tem 44%, contra 41% do petista. A margem de erro é de três pontos percentuais.

A situação está indefinida em Fortaleza (CE), onde PT e PL também estão empatados. Pesquisa Quaest divulgada na sexta (18/10) mostra o deputado federal André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PL) com 43% das intenções de votos válidos.

Em Natal (RN), os dois candidatos à prefeitura são deputados federais. Pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (14/10) mostra Paulinho Freire (União Brasil), aliado de Bolsonaro, com 45% das intenções de voto. Natália Bonavides, por sua vez, tem 39%. Com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados na margem de erro.

O cenário parece ser mais definido em Porto Alegre (RS), onde o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) tem 52% das intenções de voto contra 30% da deputada federal Maria do Rosário (PT). Os dados são de pesquisa Quaest divulgada na quinta-feira (17/10).

Na capital paulista, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) segue com vantagem contra o deputado Guilherme Boulos (PSol). Pesquisa Datafolha divulgada na quinta (17/10) mostra o emedebista com 51% das intenções de voto, contra 33% do aliado de Lula. A distância entre eles diminuiu depois do apagão que afetou toda São Paulo durante a última semana.