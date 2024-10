Eleições 2024: Acompanhe aqui o resultado para prefeito e vereador na sua cidade

A cobertura completa das eleições 2024 em Salvador e no interior da Bahia, disponível em apenas um clique. É essa a proposta do Bahia Notícias com uma página inteiramente dedicada aos resultados do pleito não apenas nos municípios baianos, mas também em todo o Brasil. Você pode conhecer os prefeitos e vereadores eleitos em tempo real, com os dados direto da urna para o seu computador, tablet ou smartphone.

“Queremos que o nosso leitor conheça os futuros gestores e vereadores da forma mais ágil e rápida possível. Sempre com a credibilidade do Bahia Notícias. No nosso site ainda teremos a repercussão dos resultados, a comemoração dos vitoriosos e o posicionamento daqueles que não conquistaram a preferência dos eleitores nas urnas”, destaca o diretor-executivo do site, Ricardo Luzbel.

Acesse apuracao.bahianoticias.com.br e acompanhe!