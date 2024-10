Eleições 2024: Apenas 7 dos mais de 5 mil municípios brasileiros elegem prefeitos indígenas

Um total de sete prefeitos indígenas foram eleitos nos 5.570 municípios do Brasil em 2024. O número também reflete as ausências de candidatos que pleiteiam o Executivo, foram apenas 46 candidatos declarados indígenas registrados no TSE. Entre os eleitos, nenhum é do estado da Bahia.

A maior parte das candidaturas e vitoriosos se concentram na Região Norte. Se elegeram Egmar Curubinha (PT), da etnia tariana, em São Gabriel da Cachoeira (AM); Dr. Raposo (PP), da etnia makuxí, em Normandia (RR); e Tuaua Benísio (Rede), também da etnia makuxí, em Uiramutã (RR).