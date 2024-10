Eleições 2024: Binha, Beijoca e João Marcelo foram eleitos? Confira resultados e votos

Nomes ligados ao Bahia tentaram chegar à Câmara Municipal de Salvador nestas Eleições Municipais. Binha (Solidariedade), torcedor símbolo do clube, João Marcelo (PSD) e Beijoca (Republicanos), ídolos do Esquadrão, colocaram seus nomes no pleito para o cargo de vereador da cidade. Eles foram eleitos?

Não. Todos os três tiveram eleições pouco expressivas, com poucos votos. De todos, o que melhor desempenhou nas urnas foi Binha, que conseguiu 801 votos.

