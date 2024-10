Eleições 2024: não votei no 1° turno. Posso votar no 2°? Saiba aqui

“Não votei no primeiro turno. Será que posso votar no segundo?”. A reposta é sim: eleitores aptos que não votaram na primeira etapa das eleições municipais de 2024, realizada em 6 de outubro, podem e devem participar do 2º turno do pleito, neste domingo (27/10).

A Justiça Eleitoral considera cada turno de votação uma eleição independente para efeito de comparecimento do eleitor à urna eletrônica. Ou seja: a ausência de comparecimento ao 1º turno não impede uma pessoa de exercer o direito de voto em uma eventual segunda etapa de votação.

Neste domingo, eleitores de 51 municípios, sendo 15 capitais, voltam às urnas eletrônicas para escolher quem ocupará os cargos de prefeito e vice-prefeito das localidades de 2025 a 2028.

Formas de justificar a ausência

Quem não votou no 1º turno das eleições municipais de 2024, nem pôde justificar a ausência às urnas no dia da votação, tem até 5 de dezembro para apresentar a justificativa.

O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica ou pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível nos Portais da Justiça Eleitoral.

Com a solicitação, é necessário anexar, obrigatoriamente, documentos que comprovem a impossibilidade do exercício do voto, tais como bilhetes de passagens, cartões de embarque, atestado médico, entre outros.

Se a eleitora ou o eleitor não tiver acesso às ferramentas de justificativa on-line, deverá comparecer a qualquer cartório eleitoral ou à Central de Atendimento ao Eleitor do estado para apresentar o requerimento de forma presencial, com os mesmos documentos mencionados acima.