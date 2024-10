Eleições 2024: Núcleo de Atendimento Virtual do TRE-BA realizou mais de 128 mil atendimentos no 1º turno

Nesse mesmo período, a assistente virtual Maia, chatbot que integra o NAVE e utiliza inteligência artificial, realizou 124.468 atendimentos através do WhatsApp, site do TRE-BA e Telegram.

Durante o primeiro turno das eleições municipais 2024, de 1º a 6 de outubro o Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registrou 128.456 atendimentos ao eleitorado baiano, sendo 3.988 solicitações via e-mail, chat e telefone.

OUVIDORIA

Durante o primeiro turno, a Ouvidoria do TRE-BA também esteve ativa, registrando 293 atendimentos no dia da eleição, dos quais 205 foram realizados por telefone. O tema “Local de Votação e Seção Consulta” foi o mais utilizado, com 69 solicitações. Outras demandas foram atendidas através de chat (31), e-mail (8) e pelo Sistema Fala Cidadão (49).

A Ouvidoria do TRE-BA é responsável por receber, analisar e encaminhar as demandas às unidades competentes, monitorando o tratamento e a conclusão de reclamações, denúncias, elogios, sugestões, pedidos de informação e exercício de direito (LGPD). Além disso, funciona como um canal de comunicação entre a sociedade e a Justiça Eleitoral, promovendo transparência e aprimorando os serviços prestados.