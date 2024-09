Eleições 2024: Pesquisa aponta liderança de Manrick na corrida eleitoral em Vereda

Vereda/BA – Uma pesquisa de opinião pública realizada entre os dias 18 e 20 de setembro de 2024, devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o registro número TSE/BA-09140/2024, revela que o atual prefeito de Vereda, Manrick Teixeira, segue como favorito na disputa pela reeleição. O levantamento aponta uma ampla vantagem do prefeito sobre seu principal adversário, Salvador Nonato, indicando um cenário favorável para a continuidade de sua gestão.

De acordo com os dados divulgados, Manrick lidera com 61,5% das intenções de voto na modalidade espontânea, quando o eleitor escolhe livremente o candidato, sem a apresentação de nomes. Salvador Nonato aparece em segundo lugar, com 27,5% de preferência. Ainda, 1,25% dos entrevistados indicaram outros nomes, enquanto 9,75% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na pesquisa estimulada, em que os eleitores respondem com base em uma lista de candidatos, a vantagem de Manrick é ainda mais expressiva: o prefeito chega a 65,5% das intenções de voto, contra 29,75% de Salvador Nonato. Votos brancos ou nulos somam 1,75%, e 3% dos entrevistados se declararam indecisos.

Aprovação da Gestão

Os números positivos para Manrick também refletem na avaliação de sua gestão à frente do município. Segundo o levantamento, 75,75% dos entrevistados aprovam a forma como o prefeito administra Vereda, enquanto 20% desaprovam, e 4,25% preferiram não opinar.

Em relação à qualidade do trabalho realizado por Manrick, 43,5% classificam a gestão como “ótima”, e 23,25% como “boa”. Apenas 6,75% dos entrevistados consideram a administração “ruim”, e 8,25% a avaliaram como “péssima”.

Rejeição

Salvador Nonato enfrenta o maior índice de rejeição entre os candidatos. Quando questionados sobre quem não votariam de jeito nenhum para prefeito, 43,75% dos entrevistados apontaram Salvador, enquanto 24,5% rejeitam Manrick. Além disso, 27,25% afirmaram que não rejeitam nenhum dos nomes apresentados.

Cenário Eleitoral

Com o nível de confiança da pesquisa em 95% e uma margem de erro de 4,8 pontos percentuais, os dados indicam um cenário de vantagem consolidada para o atual prefeito. Manrick Teixeira está bem posicionado para garantir mais um mandato à frente da administração municipal.

O levantamento ouviu 400 eleitores residentes nas zonas urbana e rural de Vereda, abrangendo localidades como Centenário, Cruzeiro do Sul, Massaranduba, Piau, Prata e Sulzinho, entre outras. A pesquisa considerou variáveis como gênero, idade, escolaridade e renda, para assegurar uma amostra representativa da população local.

Com pouco tempo Manrick Teixeira segue com apoio robusto da população, refletido não só nas intenções de voto, mas também na aprovação de sua gestão.

Fonte: Pesquisa registrada no TSE sob o número BA-09140/2024