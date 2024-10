Eleições 2024: PL perde em 15 prefeituras no 2º turno. PT, em nove

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, terminou o segundo turno com derrotas em 15 das 22 cidades onde a sigla disputava prefeituras. Ao todo, 51 municípios foram às urnas neste domingo (27/10). O Partido dos Trabalhadores (PT), de Luiz Inácio Lula da Silva, somou nove derrotas, entre as 13 cidades em que concorria.

Nas capitais, a sigla de Bolsonaro perdeu em sete dos nove municípios onde disputou o segundo turno. Em Fortaleza, por exemplo, André Fernandes (PL) foi derrotado em uma votação apertada contra o candidato do PT, Evandro Leitão.

Outra derrota emblemática ocorreu em Goiânia, capital onde Sandro Mabel (União Brasil), apoiado pelo atual governador, Ronaldo Caiado (União Brasil), levou a melhor sobre Fred Rodrigues (PL).

As outras derrotas se deram em Manaus, Belo Horizonte, João Pessoa, Belém e Palmas. Já em Cuiabá e Aracaju, o PL venceu as disputas.

O desempenho do PT nas capitais também foi abaixo do esperado. O partido do presidente Lula perdeu em três das quatro cidades que disputava: Cuiabá, Natal e Porto Alegre. Já a única vitória do PT em capital ficou a cargo de Leitão, em Fortaleza.

Em Cuiabá, onde as pesquisas indicavam uma corrida acirrada, Abílio Brunini (PL) ficou com 53,80% contra 46,20% de Lúdio Cabral (PT). Enquanto isso, em Porto Alegre, a candidato Maria do Rosário (PT) somou apenas 38,47%, contra 61,53% do atual prefeito, Sebastião Melo (MDB).

Interior

O partido de Bolsonaro também colheu derrotas em cidades do interior. Ao todo, foram oito disputas à prefeitura perdidas: Aparecida de Goiânia (GO), Santarém (PA), Niterói (RJ), Caxias do Sul (RS), Pelotas (RS), Franca (SP), Santos (SP) e São José dos Campos (SP). Em contrapartida, venceu em Anápolis (GO), Canoas (RS), Guarulhos (SP) e São José do Rio Preto (SP).

O PT, por outro lado, saiu derrotado em Caucaia (CE), Anápolis (GO), Santa Maria (RS), Diadema (SP), Sumaré (SP) e Olinda (PE). Pelotas (RS), Mauá (SP) e Camaçari (BA) fecharam o segundo turno com candidatos petistas na liderança.

Apenas em Jundiaí (SP) a eleição terminou indefinida, pois Gustavo Martinelli (União), que obteve a maioria dos votos, está com a candidatura sub judice. Ele concorreu contra o candidato do PL, Parimoschin. Nesse caso, os votos ficam inválidos até a decisão da Justiça.